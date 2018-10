Julius Holzner (86) ist am Sonntag zum 20. Mal beim Graz-Marathon der Kleinen Zeitung am Start. Dabei begann er seine Marathon-Karriere erst mit 60 Jahren.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

1993 feierte der Herbst- Marathon in Graz seine Premiere – da durfte Julius Holzner nicht fehlen © kk

An diesem Wochenende feiert der „Kleine Zeitung Graz Marathon“ Geburtstag. Ein Vierteljahrhundert gibt es ihn schon. Einer, der schon beim ersten Mal dabei war, wird es auch diesmal sein: Julius Holzner. Und das, obwohl er ein Spätentschlossener war, der Läufer Holzner. Einer, der in seiner Jugend „Antisportler“ war, wie er erzählt. „Ski gefahren bin ich schon, aber nie Rennen. Ein bisschen ,skilehrern‘ während des Studiums halt“, erzählt er. Maschinenbau hat er studiert. Und abseits der Pisten und des Tourengehens hat den jugendlichen Julius Holzner der Sport nie wirklich in seinen Bann gezogen – im Gegensatz zur Kunst.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.