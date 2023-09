Steiermarks bester Halbmarathon-Läufer Markus Hartinger ist aktuell nicht sehr zufrieden. Wenn am 2. Oktober die Halbmarathon-Weltmeisterschaft stattfindet, schickt der ÖLV mit Andreas Vojta und Peter Herzog nur zwei Athleten. Hartinger darf sich das Spektakel nur von daheim und der Couch aus anschauen. Und das, obwohl er im Vorjahr in Kopenhagen eine 63er-Zeit gelaufen ist, in Wien den Halbmarathon für sich entschieden hat. Und – anders als Vojta und Herzog, die Profis sind – daneben auch noch seinen Dienst bei der Polizei leistet.