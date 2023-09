"Mir war immer klar, dass man sich erstens intensiv vorbereiten und zweitens junge Athleten fördern muss. Und heute war ihr Tag", strahlte der Manager von "Kolland Topsport", Harry Kolland, im Ziel des 36. Dolomitenmann in Lienz. Die "Großen", nämlich das zuletzt fünfmal in Serie siegreiche Team "Kolland Topsport Professional", wurden Dritter. Dafür holte die Mannschaft "Kolland Topsport Future" mit Bergläufer Kiriago Ombogo (KEN), Paragleiter Martin Stofner (ITA), Mountainbiker Leon Hector Paez (COL) und Kanute Martin Unterthurner (ITA) den Sieg in Osttirol nach 04:06:22 Stunden.

Und das Rennen verlief wahrlich dramatisch. "Kolland Topsport Professional" übergab wieder einmal nach dem Berglauf-Erfolg von Weltmeister Patrick Kipngeno als erster an den Paragleiter. Chrigel Maurer kam auch als Erster im Lienezer Dolomitenstadion an. Allerdings dicht gefolgt von "Elk"-Flieger Aaron Durogatti (ITA).

Beim Mountainbiken verlor "Kolland Topsport Professional" aber die Führung. Martin Stosek hatte Probleme mit der Route und verlor die Führung an den Deutschen "Elk"-Fahrer Andreas Seewald. Plötzlich sah es nach einem Premierensieg für "Elk" aus.

Doch dann kam die große Show von Martin Unterthurner. Der Südtiroler brachte "Kolland Topsport Future" erstmals in diesem Rennen überhaupt in Führung und sein Kajak als Erster über die Ziellinie am Lienzer Hauptplatz. "Unglaublich, es ist mir einfach so gut aufgegangen. In der zweiten Bergauf-Passage konnte ich Gerhard Schmid überholen", verrät der Sieger, der am Ende knapp vier Minuten Vorsprung herausgepaddelt hatte.

Kärntner Kanuten wieder mit Top-Platzierungen

Und die Kärntner Kajak- und Dolomitenmannlegende Schmid gestand ein, "dass es gegen so einen starken Gegner nicht für mich gereicht hat. Er paddelt richtig gut, leider konnte ich ihm dann von hinten ein bisschen zusehen."

Auch der erste Platz hinter dem Podest ging an Kolland. Ebenfalls eine Kärntner Kajak-Größe finalisierte die Aufholjagd von "Kolland Topsport Elite". Herwig Natmessnig kam als Vierter ins Ziel. "Richtig lässig, dass wir so aufholen konnten. Der vierte Platz ist spitze, ich hoffe, das ist auch meine Kajak-Zeit."

Das Team "Red Bull" um den Lienzer Mountainbike-Star Alban Lakata kam als Sechster ins Ziel, das "Wings for Life"-Team um Snowboard-Ass Benjamin Karl und den Osttiroler Dolomitenmann-"Methusalem" Wendlenin Ortner reihte sich auch Platz 15 ein.

