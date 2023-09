Vier Disziplinen gilt es in der Staffel zu bestreiten. Zwölf Kilometer Berglauf (2000 Höhenmeter) bis zum Kühbodentörl, ein Flug mit dem Paragleiter von 2441 Metern über die Moosalm ins Lienzer Dolomitenstadion, insgesamt 32 Kilometer auf dem Mountainbike (19 km Uphill/13 km Downhill) zum Hochstein und eine sechs Kilometer lange Wildwasserregatta auf Drau und Isel im Kajak sind für die Teams bei bis zu 27 Grad (Start: 10 Uhr, Hauptplatz; Zieleinlauf: ab ca. 14 Uhr) zu absolvieren.

Die großen Gejagten sind die Mannen vom Team "Kolland Topsport Professional". In den letzten fünf Jahren waren die Athleten des steirischen "Rennstalls" nicht zu bezwingen. In diesem Jahr wollen Patrick Kipngeno, Chrigel Maurer, Martin Stosek und Lukas Kubrican das halbe Dutzend für Kolland vollmachen. In Lauerstellung und mit Starnummer zwei will das Team ELK ein Wörtchen um den Sieg mitreden und "Veteran" Gerhard Schmid als Kanute soll im besten Fall als erster Athlet aus der Isel steigen und sein Kajak am Lienzer Hauptplatz über die Ziellinie hieven.

Erstmals dabei sind die Frauen, gleich acht reine Damen-Teams sind im Rennen, weiters einige in Mixed-Teams. Berglauf-Ikone Andrea Mayr von Kolland-Topsport gehört zu jenen, die die Männer richtig ärgern sollen. Aber auch Kanutin Valentina Kroener im Team Osttirol.