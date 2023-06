Vor neun Jahren ist Markus Sauer seinen ersten Marathon gelaufen. „Nie wieder“, stand für den damals kerngesunden Grazer fest. Ein Jahr später wurde beim heute 32-Jährigen Diabetes Typ 1 diagnostiziert. „Als Sauer süß zu werden, muss ein gut gebrachter Witz des Schicksals sein“, sagt Sauer. Wenn der Steirer heute zu Mittag unter Jubel von Freunden am Grazer Hauptplatz einläuft, hat er seinen neunten Marathon in neun Tagen hinter sich gebracht. „Die Diagnose hat meine Neugier, Diabetes besser zu verstehen, damit zu leben und im Sport besser zu werden, geweckt“, sagt Sauer, der sein ambitioniertes Projekt am vergangenen Samstag in Vorarlberg gestartet hat und seither durch jedes Bundesland und alle acht Nachbarländer Österreichs gelaufen ist. „Ich habe den Konjunktiv im Zuge des Projekts rausgestrichen und möchte zeigen, dass Diabetes kein Hindernis ist und man viele Tätigkeiten einfach und problemlos ausüben kann.“