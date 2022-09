Wenn Dennis Cox Lopua durch Kals spaziert, lächelt er – und grüßt die Einheimischen. Man kennt sich mittlerweile, den dritten Sommer verbringt der Captain der Kenianischen Läufer am Fuße des Großglockners. Dennis Lopua ist Trainer – und nimmt selber auch noch an Wettbewerben teil. Und er ist stolz auf seine Teammitglieder, die heuer in der internationalen Laufszene so richtig durchgestartet sind. Einer seiner Schützlinge ist Patrick Kipngeno. Der 29-Jährige ist heuer zum ersten Mal in Kals. Heuer hat er vier von fünf Berglauf-Weltcuprennen gewonnen: in Portugal, Frankreich oder Italien.