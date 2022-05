Seit 20 Jahren ist der Raiffeisen-Businesslauf eine Institution in Graz: Seit 2001 sind rund zigtausende LäuferInnen beim 5 Kilometer langen Firmenlauf dabei gewesen, der letztes Jahr sein 20. Jubiläum feierte. Heuer kehrt das größte Businesslauf-Event in Graz mit einigen Neuerungen zurück.

Es kommt aber freilich auch zu Verkehrsbehinderungen: Der Lauf startet um 18.30 Uhr, die Businesslauf-Party am Karmeliterplatz beginnt

um ca. 19 Uhr. Die Strecke führt über Geidorfplatz und Uni bis zum Hilmteich und über die Leechgasse und Zinzendorfgasse durch den Park wieder zurück. Die gesamte Strecke ist von 18 bis ca. 20 Uhr gesperrt. Die Polizei bemüht sich, Teile der Strecke schon früher wieder für den Verkehr freizugeben.

Am 5. Mai bietet man wieder ein einzigartiges Networking-Erlebnis: Tausende Menschen treffen sich an diesem Tag mit Arbeitskollegen, um eine unvergessliche Laufparty zu feiern. Vom Karmeliterplatz führt die fünf Kilometer lange Laufstrecke durch die historische Grazer Innenstadt über die Schubertstraße bis hin zum Hilmteich und von dort wieder zurück ins Ziel am Freiheitsplatz. Moderatoren und DJs der Antenne Steiermark motivieren entlang der Strecke. Alle Starterinnen und Starter können sich auf ein umfassendes Laufservice und zahlreiche Geschenke freuen.

Nach dem Lauf verwandelt sich der Grazer Karmeliterplatz in eine eindrucksvolle Event-Location. Gefeiert wird erstmalig unter einem Partyschirm – einem 700 Quadratmeter großen Schirmsystem. DJs sorgen mit einem qualitativ hochwertigen Programm für musikalische Highlights. Für den kulinarischen Genuss ist auf der Pasta-Party gesorgt. Eine ausgelassene After-Run- und Party-Stimmung mit gut gelaunten Kollegen ist somit garantiert.

Aufbauarbeiten am Dienstag am Karmeliterplatz: Gefeiert wird erstmals unter einem großen Partyschirm © Hec

Bei allem Feiern stehen Gesundheit und Sicherheit während der gesamten Veranstaltung natürlich an erster Stelle: Die Agentur CompanyCode betont als Businesslauf-Organisator, dass man die Verantwortung ernst nimmt und alle erforderlichen Maßnahmen zur Covid-19-Prävention trifft. Das Team beobachtet laufend die aktuellen Entwicklungen und kann so kurzfristige Lageänderungen berücksichtigen. Alle Updates und Informationen werden am Businesslauf-Facebook-Account sowie auf der Businesslauf-Website bekannt gegeben und laufend aktualisiert.