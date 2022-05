Seit 20 Jahren ist der Raiffeisen-Businesslauf eine Institution in Graz: Seit 2001 sind rund zigtausende LäuferInnen beim 5 Kilometer langen Firmenlauf dabei gewesen, der letztes Jahr sein 20. Jubiläum feierte. Heuer kehrte das größte Businesslauf-Event in Graz mit einigen Neuerungen zurück.

Am 5. Mai bot man wieder ein einzigartiges Networking-Erlebnis: Tausende Menschen treffen sich an diesem Tag mit Arbeitskollegen, um eine unvergessliche Laufparty zu feiern. Vom Karmeliterplatz führte die fünf Kilometer lange Laufstrecke durch die historische Grazer Innenstadt über die Schubertstraße bis hin zum Hilmteich und von dort wieder zurück ins Ziel am Freiheitsplatz. Moderatoren und DJs der Antenne Steiermark motivierten entlang der Strecke. Alle Starterinnen und Starter konnten sich über ein umfassendes Laufservice und zahlreiche Geschenke freuen.

Die Foto-Impressionen vom Lauf

Nach dem Lauf verwandelte sich der Grazer Karmeliterplatz in eine eindrucksvolle Event-Location. Gefeiert wurde erstmalig unter einem Partyschirm – einem 700 Quadratmeter großen Schirmsystem. DJs sorgten mit einem qualitativ hochwertigen Programm für musikalische Highlights. Für den kulinarischen Genuss war auf der Pasta-Party gesorgt.

Der Lauf startet um 18.30 Uhr, die Businesslauf-Party am Karmeliterplatz begann um ca. 19 Uhr. Die Strecke führte über Geidorfplatz und Uni bis zum Hilmteich und über die Leechgasse und Zinzendorfgasse durch den Park wieder zurück.