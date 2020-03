Facebook

© GEPA pictures

Gestern wurde der am 5. April veranstaltete Linz-Marathon für das Jahr 2020 abgesagt, heute folgte mit dem Vienna City Marathon die größte Laufveranstaltung des Landes abgesagt. Am 19. April wären die 42 Kilometer in der Bundeshauptstadt zurückzulegen gewesen.

„Wir bedauern es außerordentlich für alle Hobbyläufer, für alle Topathleten und für alle unsere Mitarbeiter, die sich seit Monaten mit großem Einsatz auf die Veranstaltung vorbereitet haben. Im Licht einer länderübergreifend bestehenden Gesundheitskrise sowie aus Verantwortung gegenüber allen Läuferinnen und Läufern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der gesamten Bevölkerung können wir nicht anders, als von einer Durchführung des VCM abzusehen“, sagt Veranstalter Wolfgang Konrad.

„Wir wollten den VCM fit für Covid-19 machen und haben alle Bereiche der Veranstaltung beleuchtet und vieles umorganisiert. Es gibt aber wohl keine Großveranstaltung mit erwarteten 45.000 Teilnehmern aus 130 Ländern, davon 12.000 aus dem Ausland, die es mit dem Virus aufnehmen kann, wenn es gleichzeitig darum geht, soziale Kontakte zu reduzieren“, so VCM-Geschäftsführer Gerhard Wehr.

Keine Verschiebung auf späteres Datum möglich

Es wurde vom Veranstalter auch geprüft, ob eine Verschiebung des VCM auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 möglich ist, aber es stehen aufgrund zahlreicher Aktivitäten in der Bundeshauptstadt Wien die räumlichen Kapazitäten für einen Marathon nicht zur Verfügung.

Die Termine für den Marathon werden in Abstimmung mit der Stadtverwaltung und anderen Veranstaltern für mehrere Jahre im Voraus festgelegt. Eine kurzfristige Verschiebung ist in diesem Kontext nicht möglich. Sehr viele andere Läufe und Events verlegen ihre Austragung jetzt in den Herbst. Aus derzeitiger Sicht kann aber niemand sagen, ob zu einem solchen Termin im Jahr 2020 Großveranstaltungen möglich sein werden.