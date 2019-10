Kleine Zeitung +

Marathon unter zwei Stunden Knackt Eliud Kipchoge in Wien die Schallmauer?

Mit 41 Pacemakern versucht es Eliud Kipchoge heute in Wien wieder: Nach dem Fehlversuch in Monza 2017 will der Kenianer in Wien 42,195 Kilometer unter zwei Stunden zu laufen.