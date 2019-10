Kleine Zeitung +

Marathon unter zwei Stunden Eliud Kipchoges hat ein viertel seiner Mission bewältigt

Mit 41 Pacemakern versucht es Eliud Kipchoge heute in Wien wieder: Nach dem Fehlversuch in Monza 2017 will der Kenianer in Wien 42,195 Kilometer unter zwei Stunden zu laufen. Die besten Athleten der Welt als Pacemaker und Kipchoge sind auf der Strecke. Hier sind Sie live dabei!