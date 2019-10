Der schnellste Mann der Welt, der Kenianer Eliud Kipchoge (34) hat in Wien Sportgeschichte geschrieben. Er durchbrach als Erster die Marathon-Schallmauer von zwei Stunden und absolvierte die 42,195 Kilometer auf der Prater Hauptallee in 1:59:40,2 Stunden.

Kipchoge (in weiß) und seine Pacemaker, die besten Läufer der Welt © (c) AP (Andrew Baker)

Vollster Fokus, das Ziel klar im Visier: Eliud Kipchoge startete ruhig und konzentriert in die INEOS-Challenge in Wien. Die menschliche Marathon-Schallmauer, die 42,195 Kilometer unter zwei Stunden zu laufen, hat der 34-jährige Kenianer kurz vor 10.15 Uhr im Wiener Prater auch gebrochen. Nach dem gescheiterten Versuch 2017 auf der Formel 1-Strecke in Monza, wo 26 Sekunden fehlten, wurde nun in der Bundeshauptstadt Sportgeschichte geschrieben, „ich konnte meine persönliche Mondlandung meistern“, so das Lauf-Idol, das zwölf seiner bisher 13 Marathons gewonnen hat.