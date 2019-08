Das 11. LE-Laufevent findet am Samstag, dem 21. September in Leoben statt. Menschen mit Beeinträchtigung können erstmals mitmachen.

Das 11. LE-Laufevent hat auch in diesem Jahr viele Unterstützer. Das freut die Organisatoren © Katarina Jelicic

Bereits zum elften Mal geht das LE-Laufevent, heuer am Samstag, dem 21. September, in der Leobener Innenstadt über die Bühne. Erstmals ist die Teilnahme auch für Menschen mit Beeinträchtigung möglich. Doris Kampus, Landesrätin freut sich sehr über diesen Schritt: „Ein inklusives Laufevent in dieser Art findet erstmals in der Steiermark statt, und Leoben ist vorne dabei.“ Sie sei überzeugt, dass in diesen Menschen großartige Talente stecken. So ein Event biete eine großartige Chance, um diese Potenziale preiszugeben.