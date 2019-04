Facebook

36. VIENNA CITY MARATHON © (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

Vincent Kipchumba aus Kenia siegt in offiziellen 2:06:56 Stunden, Abraham wird Zweiter in 2:07:20. Großer Jubel auch bei den Österreichern. In 2:10:44 verbessert Lemawork Ketema den nationalen Rekord. Und Valentin Pfeil erreicht das Ziel in 2:12:55

Mehr in Kürze