Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Crosslauf Graz © KK

Am Sonntag findet mit dem Crosslauf in Graz der erste steirische Höhepunkt des Laufjahres statt. Die Anmeldung für die gatschige Angelegenheit am Grazer Rosenhain läuft sehr gut. Waren im Vorjahr 230 Teilnehmer neuer Rekord, könnte heuer das erste Mal der 300er fallen. „Letztlich wird es vom Wetter abhängen, ob wir 300 Teilnehmer begrüßen dürfen oder nicht. Der Schneefall vom Freitag und Samstag stört echte Läufer überhaupt nicht“, sagt runninGraz-Obmann Sandro Schachner.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.