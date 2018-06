Facebook

Hannes Meißel mit Anna Gasser © GEPA pictures

Der 23-Jährige bewältigte die zehn Kilometer und 18 Hindernisse wie im Vorjahr am schnellsten. 44:01 Minuten war Meißel unterwegs, was eine eine Kilometerzeit von 04:24 Minuten ergibt. Und der Sieg war in diesem Jahr deutlich. Stefan Schriebl (LTV Köflach) kam 38 Sekunden hinter Meißel ins Ziel, Dritter wurde Hans Wieser. Meißel war im Vergleich zum Vorjahr um mehr als eine Minute langsamer.

Die schnellste Dame beim Grazathlon war Maria Hochegger in 51:26 vor Carina Zotter (53:42) und Carina Posch (53:47).

Zehn Kilometer, 18 Hindernisse: Die besten Bilder vom Grazathlon