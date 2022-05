In Graz läuft's! Nach dem großen Raiffeisen Businesslauf der Kleinen Zeitung findet am heutigen Donnerstag der Woche-E-Businessmarathon am Schwarzlsee statt, und am Samstag folgt auch schon der Ladies Run.

Egal ob Laufeinsteigerin, Hobbyläuferin oder aktive Sportlerin – jede kann hier ihre persönliche Bestleistung zeigen. Weil es sich gemeinsam gleich leichter läuft, gibt es neben den Klassenwertungen auch Freundinnen- und Mutter-Tochter Wertungen. Und um den Erfolg danach gemeinsam zu feiern, wartet ein buntes Rahmenprogramm im Start-Zielbereich im Augarten.

© Susanne Hassler Kleine Zeitung

Der 5 km Rundkurs führt entlang der schönsten Sehenswürdigkeiten von Graz. Die Lauf- und Nordic-Walking-Strecke geht vom Augarten den Kai entlang Richtung Innenstadt, dann geht es über die Herrengasse, Sackstraße zur Keplerbrücke und von dort wieder den Kai (auf der Seite des Kunsthauses) retour zum Augarten. Hier gibt es die Strecke als PDF zum Download.

Fotoaktion

Auf der Zielgeraden gibt es eine Fotoaktion der Kleinen Zeitung - für die Läuferinnen an Bodenmarkierungen erkennbar. Die Fotos kann man nach dem Lauf direkt hier auf dieser Seite downloaden.

Behinderungen im Öffi-Verkehr

Durch den Lauf kommt es auch zu Verkehrsbehinderungen: Der Straßenbahnbetrieb der Linien 1, 4, 6 und 7 in der Herrengasse wird von ca. 17.30 bis ca. 19.15 Uhr eingestellt. Ebenso müssen die Holding Graz Linien den bestehenden Ersatzverkehr nach Andritz (Linie E3/5) umleiten. Wie auch die Autobuslinien 31E, 32, 33, 39, 40 und 67, die großräumig umgeleitet werden, weil die Erzherzog-Johann-Brücke, die Tegetthoffbrücke, die Radetzkybrücke und die Augartenbrücke nicht befahrbar sind. Details bei den Holding Graz Linien.

