Große Trauer nicht nur in der Laufszene. Der ehemalige Wien-Marathon-Sieger Samson Kandie ist in seiner kenianischen Heimat an den Verletzungen eines brutalen Raubüberfalls gestorben. Das gab der Vienna City Marathon am Sonntag bekannt.

Der 53-Jährige hatte den VCM 2004 in der damaligen Streckenrekordzeit von 2:08:35 Stunden gewonnen. Seine kurz darauf geborene Tochter hatte er „Vienna“ genannt.