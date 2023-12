Für die einen ist es der letzte Wettkampf im alten Jahr. Für die anderen der (verfrühte) Auftakt in ein noch sportlicheres Sportjahr 2024. So oder so: Am 31. Dezember haben sowohl die einen als auch die anderen Spaß, wenn bei Silvesterläufen quer durchs Bundesland der Startschuss erfolgt. Der größte Silvesterlauf findet traditionell in Graz statt: Um 12.30 Uhr startet der „Kids Run“, um 13 Uhr geht es für die Erwachsenen über fünf oder zehn Kilometer ein letztes Mal ums Eingemachte – oder nur um einen sportlichen Ausklang mit guten Freunden. Gestartet wird am Mariahilferplatz vor dem Kunsthaus, die Strecke führt entlang der Mur Richtung Norden bis zur Kalvarienbrücke und dann zurück über die Hauptbrücke ins Ziel. Nachnennungen sind sind entweder im Rahmen der Startnummernausgabe (Samstag, 30.12. 12 bis 17 Uhr, Mariahilferplatz, Sonntag 31.12. 9 bis 11 Uhr Mariahilferplatz) oder online bis 29. Dezember möglich.

Aber nicht nur in Graz wird am 31. Dezember gelaufen, auch in Zeltweg findet ein Benefiz-Silvesterlauf statt. Der Lauf soll „ein Gemeinschaftslauf sein, dessen Ziel es ist, in entspannter und freundschaftlicher Atmosphäre sportlich in das neue Jahr zu laufen“, heißt es auf der Veranstaltungs-Homepage. Mit dem gesamten Nennerlös wird die Ortsstelle des Roten Kreuzes Zeltweg unterstützt. Die Anmeldung ist ab 12.30 Uhr möglich, der Start erfolgt ab 14 Uhr.

Bereits am 30. Dezember wird in Mürzzuschlag gelaufen – beim Mürzer Bauernsilvesterlauf. Im Stadtzentrum ist ein 1,5 Kilometer langer Rundkurs zu absolvieren. Vier Runden sind für Jugendliche und Erwachsene zu drehen, Start ist um 15 Uhr und 15.30 Uhr. Die Anmeldung erfolgt direkt am Veranstaltungstag.