Ryder Cup in Rom live

Sepp Straka hat am Freitagvormittag Geschichte geschrieben. Der 30-jährige Wiener feierte bei seinem Debüt beim Ryder Cup im Marco Simone Golf & Country Club nahe Rom gleich einen Erfolg. Mit dem Iren Shane Lowry bezwang das ÖGV-Ass die US-amerikanische Paarung Rickie Fowler/Collin Morikawa mit 2&1. Straka sorgte für den ersten österreichischen Triumph beim Kontinentalvergleich der besten Golfer der Welt, nachdem Bernd Wiesberger 2021 zwei Niederlagen kassiert hatte.

"Es ist unglaublich, einfach unglaublich", sagte Straka in einer ersten Reaktion auf dem Platz. Seine Gefühle könne er noch gar nicht beschreiben. "Unsere Erwartungen haben wir mehr als erfüllt", resümierte der Weltranglisten-22. zufrieden. Ihm war es vorbehalten, die Partie vor tausenden Zuschauern mit einem Putt auf der 17 vorzeitig zu beenden. Zuvor hatten es die beiden Europäer, die nie zurückgelegen waren, mit einigen vergebenen Chancen noch einmal ein bisschen spannend gemacht.

Zu den ersten Gratulanten zählten auch Strakas schwangere Frau Paige, seine Eltern sowie sein Bruder, die auf der ganzen Runde dabei waren. Straka und Lowry waren als dritte Paarung im Foursome im Einsatz, zuvor hatten bereits Jon Rahm/Tyrrell Hatton und Viktor Hovland/Ludvig Aberg Siege vorgelegt. Danach machten Rory McIlroy und Tommy Fleetwood noch einen totalen europäischen Triumph in der Disziplin perfekt, in der die Spieler abwechselnd den gleichen Ball schlagen.

Noch nie zuvor war Team Europa in der langen Geschichte des Ryder Cups mit 4:0 vorangelegen. Die Entscheidung von Europa-Kapitän Luke Donald diese Disziplin zuerst zu spielen, ist also voll aufgegangen. Straka kann am Nachmittag durchschnaufen, für die Fourballs-Duelle wurde er nicht nominiert. Die Europäer wollen den Titel nach der historisch klaren 9:19-Niederlage 2021 zurückerobern.