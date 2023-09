Bevor am Freitag in Rom der 44. Ryder Cup startet, kam es heute auf dem Marco Simone Golf & Country Club zum Celebrity All Star Match. Dieses versammelte Prominente aus den Bereichen Musik, Film und Sport. Dazu gehörten Tennis-Superstar Novak Djokovic, Fußballgrößen wie Andriy Shevchenko und Gareth Bale, Hollywood-Star Kathryn Newton, Formel-1-Fahrer Carlos Sainz.

Djokovic bewies dabei, dass er nicht nur der weltbeste Tennisspieler ist, sondern auch mit dem Golfschläger gut umgehen kann:

Heuer wurde das All-Star Match jedoch nicht zwischen Europa und den USA ausgetragen, sondern eine Mischung aus Nationalitäten spielten für Teams, die nach zwei ikonischen Figuren der Ryder Cup-Geschichte benannt waren und die auch als Kapitäne dienten - der Schotte Colin Montgomerie und der Amerikaner Corey Pavin.