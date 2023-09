Nach seiner Sommerpause in der Heimat hat Matthias Schwab einen erfolgreichen Start in die Herbstphase der PGA-Tour hingelegt. Der Rohrmooser wurde bei der Fortinet Championship im kalifornischen Napa Elfter, bei zwölf Schlägen unter Par fehlten ihm nur drei auf die Top fünf. Der Sieg ging an Sahith Theegala (USA).