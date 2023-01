Einem gewissen Scott Stallings aus den USA flatterte dieser Tage ein Brief ins Haus, von dem die meisten nur träumen können: eine Einladung zum prestigeträchtigen US-Masters-Turnier in Augusta, das heuer von 6. bis 9. April stattfinden wird. Bloß: Bei Scott Stallings handelte es sich nicht um den dreifachen PGA-Tour-Sieger, sondern um einen Namensvetter, der zufällig auch im selben US-Bundesstaat lebt.

So verirrte sich der Brief in den Postkasten den falschen Scott Stallings. Er kontaktierte den Profigolfer auf den sozialen Medien: "Ich bin zu 100 Prozent sicher, dass das nicht für mich ist. Ich golfe zwar, aber nicht einmal annähernd so gut wie du", steht in der Nachricht. Der Profigolfer teilte den Screenshot der Nachricht auf Instagram.