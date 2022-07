Die EM in Frankreich war das letzte Amateur-Event für Emma Spitz. Die 22-Jährige wechselt ab Mitte August in das Profilager, wird ab 18. August die erste Stage für die Qualifikation für die Ladies PGA Tour in Kalifornien spielen. Bevor es am 10. August in die Staaten geht, war die Niederösterreicherin bei ihrer Oma Erika auf Besuch. Emmas Vater stammt aus Bleiburg, daher kommt die Familie immer wieder nach Kärnten. „Meine Oma ist 92 Jahre, aber sie ist noch total fit. Wir verstehen uns super, ich freue mich immer, wenn ich sie sehe“, sagt Spitz, die ein paar Trainingseinheiten auf der Anlage des GC Klopeiner See einlegte.