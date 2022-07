Eine sehr gute und in weiterer Folge auch äußerst erfolgreiche Nachwuchsarbeit zeichnet den GC Seltenheim aus. Jahr für Jahr schafft es der Golfklub im Norden Klagenfurts die Anzahl an jungen Talenten zu steigern. Aktuell spielen 120 Kinder und Jugendliche in Seltenheim Golf, was in etwa 10 Prozent der Gesamtmitgliederzahl ausmacht. Die ersten Früchte der konsequenten Förderung aufstrebender Talente konnte man in den letzten Saisonen bereits feststellen.



Mit Victoria Bauer und Andreas Fertala schafften im Herbst noch zwei weitere „Seltenheimer“ den Sprung in den österreichischen Nationalteamkader, den Florian Thuller und Moritz Russling bereits 2020 vollzogen. Dazu kommen noch Johanna Ebner und Sebastian Mori vom Golfklub St. Veit.



„Das hat es noch nie gegeben. Wir haben sechs Kärntner Spieler im Nationalteam, darauf sind wir sehr stolz“, freut sich Michael Russling, Sportwart des Kärntner Landesverbandes, über die sportliche Entwicklung und hebt auch die Arbeit aller Kärntner Klubs in den Vordergrund: „Die Spieler trainieren größtenteils in ihren Vereinen, wir als Verband begleiten und betreuen sie auf ihren Weg seit mehreren Jahren.“



Vier von den sechs Kärntner Kaderspielern nehmen diese Woche an den Team-Europameisterschaften teil. Für Bauer ging es zum European Girls nach Island, Fertala schlägt bei den European Boys in Deutschland ab. Ebner vertritt Österreich in Wales und Thuller teet in England auf.



Bei allen vier Team-Europameisterschaften (Damen, Herren, Mädchen und Jungen) wer-den an den ersten beiden Tagen zwei Zählspielrunden ausgetragen, wobei jeweils die besten fünf von sechs Ergebnissen in die Wertung fließen. Anschließend spielen die Top-Acht im Matchplay um die Medaillen. „Egal, wie Österreich abschneidet, es ist schön, dass gleich vier Kärntner Golfer daran teilnehmen“, so Russling weiter.