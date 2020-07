Golferin mit Kärntner Wurzeln"In den USA spürt man nicht diesen verbissenen Kampf"

Golftalent Emma Spitz (20) besuchte ihre Oma (90) in Kärnten. Die Wienerin mit Kärntner Wurzeln ist eine Perfektionistin, studiert in den USA, will die Nummer eins werden und schaut gerne Netflix.

Familien-Besuch in Seltenheim: Erika, Heinz, Emma und Sonja Spitz (von links). Eine "Golfanlage" wurde in der Coronazeit daheim aufgebaut (kleines Bild) © KK (2)

Man hat Sie am Wochenende in Kärnten entdeckt. Ein Ausflug zu den schönen Kärntner Seen?

EMMA SPITZ: Nicht ganz, ich war auf dem Golfplatz (lacht) und hab meine Oma, die ich seit Weihnachten nicht gesehen hab, in Bleiburg besucht. Ich bin ja seit letztem September in Amerika und dazu kam noch Corona. Aber zwei bis drei Mal im Jahr muss ich nach Kärnten.