Der Abschlag in die neue Golfsaison verläuft nicht so rund wie erhofft © Gepa

Die Erleichterung in der heimischen Golfszene war riesengroß, als nach Beschluss der Bundesregierung die heimischen Golfplätze am 1. Mai endlich ihre Pforten öffnen durften. Der verspätete Startschuss sowie die Vielzahl an Sicherheitsmaßnahmen haben jedoch in weiterer Folge dazu geführt, dass der heimische Verband ÖGV bei der Erstellung seines saisonalen Turnierkalenders den Rotstift ansetzen musste. Dem zum Opfer gefallen sind auch die drei einzigen offiziellen Verbandsturniere der Masters-Kategorie (also für Spieler im Alter 65+), nämlich die Mannschaftsmeisterschaften, die Internationalen Einzel-Meisterschaft sowie die Matchplay-Meisterschaft in dieser Alterskategorie.