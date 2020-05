Die steirischen Golfanlagen sind am ersten Tag nach der Coronapause an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen. Viele bespielten an einem Tag zwei Plätze.

Fast ein wenig ironisch hätte man die Wettervorhersage deuten können: Während in den vergangenen Wochen, als Sportstätten geschlossen bleiben mussten, oft frühsommerliche Temperaturen herrschten, war just für den 1. Mai, dem Tag, an dem zumindest einige Sportstätten wieder öffnen durften, Regenwetter prognostiziert. Davon ließen sich die zahlreichen Golfer des Landes aber nicht beirren. „Binnen weniger Stunden nach Öffnung der Reservierungsmöglichkeiten waren sämtliche Startzeiten auf den Golfplätzen quer durch die Steiermark ausgebucht“, sagt Prokurist und Marketingchef Gerald Stangl von der Murhof Gruppe.

Und auch das Wetter sollte den Golfern hold sein. Der Blick nach dem Aufstehen aus dem Fenster zeigte: etwas feucht, aber nicht regnerisch. Und ab Mittag schaute auch noch die Sonne vorbei. So war es nicht verwunderlich, dass die Parkplätze von Graz über Maria Lankowitz bis ins Murtal bis auf den letzten Platz gefüllt waren. Probeschwünge wurden teilweise noch neben dem eigenen Pkw durchgeführt, denn eine der Vorgaben lautet: Eher knapp zur Abschlagszeit kommen und die Anlage nach der Runde zügig wieder verlassen, um den Kontakt zu anderen Personen zu reduzieren.