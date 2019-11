Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

@kleinezeitung ©

Nach dem geglückten Putt auf der 18. Spielbahn ballte Bernd Wiesberger erstmals seine Faust. Der Führende im Race to Dubai brachte nach anfänglichen Startschwierigkeiten noch eine Runde von zwei unter Par (70 Schläge) in das Klubhaus. "Es war keine saubere Runde von mir, ich hab zu viel Sand gesehen", meinte der Burgenländer nach seiner Auftaktrunde auf dem Earth Course in Dubai. Damit meinte er, dass er zu oft aus den diversen Bunkern spielen musste. "Aber es war ein guter Kampf, nachdem ich nach 10 Loch eins über Par gelegen bin. Da hätte ich mir ein besseres Score verdient." Doch ab der elften Spielbahn lief es für den Burgenländer besser, gelangen ihm noch drei Schlagverbesserungen. "Wir haben 110 Prozent gegeben, spielerisch hat es speziell zu Beginn gehapert. Die Abschläge waren zu ungenau, ich habe zu wenige Fairways getroffen, das muss morgen besser werden."