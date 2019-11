Kleine Zeitung +

Interview Für Wiesberger ein Turnier wie jedes andere

Als der große Gejagte geht Bernd Wiesberger in das Finalturnier in Dubai. Der Burgenländer spricht über seinen Gameplan, was er Verbessern muss und das der Fokus im Frühjahr 2020 ganz auf die PGA-Tour gerichtet ist.