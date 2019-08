Zunächst gelangen dem Österreicher beim FedEx-Cup-Finalturnier in New Jersey zwei Eagles en suite, dann fiel er weit zurück.

Sepp Straka © AP

Es war eine bittere Pille, die Sepp Straka am ersten Tag des ersten Finalturniers der PGA-Tour in New Jersey schlucken musste. Der Österreicher verzeichnete auf den Löchern fünf und sechs mit einem sensationell eingelochten 125-Meter- bzw. einem Bunkerschlag zwei Eagles in Folge, lag zwischenzeitlich auf Platz drei, fiel aber dann sukzessive zurück.

Dem Wiener gelang nichts mehr, er ließ auf ein Doppelbogey weitere Schlagverluste folgen und lag am Schluss der Runde bei zwei über Par und fast am Ende des Feldes.