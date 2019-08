Österreichs Profigolfer Sepp Straka gelangen beim Northern Trust zwei Eagle in Folge.

Zwei Eagles in Folge

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sepp Straka © AP

Einen sensationellen Start verzeichnete Sepp Straka beim ersten der drei Finalturniere des FedEx-Cups auf der amerikanischen Golf-PGA-Tour. Der Österreicher verzeichnete beim Northern Trust in New Jersey am fünften Loch, einem Par 4, ein Eagle, indem er mit seinem zweiten Schlag aus 125 Metern einlochte. Gleich darauf legte er bei Loch Nummer sechs, einem Par 5, mit einem eingelochten Bunkerschlag den nächsten Eagle nach.

Straka war bereits auf der Eins mit einem verwerteten 15-Meter-Putt ein Birdie gelungen und ließ drei Pars folgen, ehe er zur Höchstform auflief. Allerdings ließ er seinen beiden tollen Schlägen auf der sieben ein Doppelbogey folgen und hatte nach elf Löchern den Eagle-Bonus wieder komplett aufgebraucht.

Die besten 70 der FedEx-Cup-Wertung nach der vierten Runde am Sonntag qualifizieren sich für das anschließende zweite Finalturnier, das BMW Championship in Medinah (Illinois, 9,25 Mio. Dollar). Danach geht es für die Besten der Top 30 im Tour Championship in Atlanta nach neuem Modus um den um 50 Prozent aufgestockten 15-Millionen-Dollar-Jackpot.