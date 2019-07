Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bernd Wiesberger © AP

Der Sieg beim 7-Millionen-Dollar-Turnier in Schottland war nicht nur mehr als eine Million Euro wert, er beförderte Bernd Wiesberger auch in der Golf-Weltrangliste ein bedeutsames Stück nach vorne. In der vergangenen Woche hatte sich der 33-Jährige mit Platz zwei in Irland von Position 134 an die 83. Stelle verbessert, nun sprang er auf Rang 40.

Das ist eine hervorragende Ausgangslage für die Zukunft. Denn die Top 50 sind automatisch für alle Majors qualifiziert, also das Masters, die US Open und die Open. Bei den PGA-Championships sind die besten 100 fix dabei. Wiesberger kann in diesem Jahr kaum noch Punkte verlieren.

Wiesbergers Aufstieg 2019 nach seiner langwierigen Handgelenksverletzung im vergangenen Jahr lässt sich an der Weltrangliste besonders gut dokumentieren. Als 185. ins Jahr gestartet, fiel er zunächst weiter zurück, um sich Mitte April an der 350. Stelle wiederzufinden. Von da an aber ging es steil bergauf. Der Sieg beim European-Tour-Turnier in Dänemark war der erste große Schritt, nun folgte der bisherige Karriere-Höhepunkt bei den Scottish Open.

Damit ist Wiesberger auch bei den am Donnerstag beginnenden Open beim Royal Portrush Golf Club in Nordirland zum erweiterten Favoritenkreis zu zählen, zumal ihm das Links-Golf besonders zu liegen scheint.

Golf-Weltrangliste Brooks Koepka (USA) 10,9980 Punkte Dustin Johnson (USA) 9,6180 Rory McIlroy (NIR) 8,5319 Justin Rose (ENG) 8,2510 Tiger Woods (USA) 7,1420 6. Bryson DeChambeau (USA) 6,5403 Francesco Molinari (ITA) 6,4433 Jon Rahm (ESP) 6,2874 Justin Thomas (USA) 6,1871 Patrick Cantlay (USA) 6,1410 Xander Schauffele (USA) 6,0327 Gary Woodland (USA) 5,3502 Matt Kuchar (USA) 5,2702 Rickie Fowler (USA) 5,0347 Paul Casey (ENG) 5,0064 Adam Scott (AUS) 4,8168 Tony Finau (USA) 4,8006 Jason Day (AUS) 4,4290 Webb Simpson (USA) 4,3521 Tommy Fleetwood (ENG) 4,2667

weiter:

40. Bernd Wiesberger (AUT) 2,8302