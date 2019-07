Bernd Wiesberger setzte sich am Schlusstag der Scottish Open im Stechen gegen den Franzosen Lucas Herbert durch und führt in der Saisonwertung "Race to Dubai".

Bernd Wiesberger hat am Sonntag seinen sechsten Turniersieg auf der Golf-European-Tour gefeiert - und gleichzeitig seinen größten. Der 33-jährige Burgenländer gewann die mit mehr als sechs Millionen Euro dotierten Scottish Open in North Berwick.

Wiesberger startete mit hervorragenden Voraussetzungen in das Finale. Er zeigte über das ganze Turnier hinweg Golf auf Weltklasse-Niveau, kontrollierte seine Drives und Eisen und spielte sichere Annäherungen zur Fahne. Der Höhepunkt war der zweite Tag mit nur 61 Schlägen, die Platzrekord auf dem schottischen Kurs und Wiesbergers tiefste Runde auf der European Tour bedeuteten.

Dem Druck standgehalten

Wiesberger ging schließlich mit zwei Schlägen Vorsprung auf seinen ersten Verfolger, Erik van Rooyen, in den Sonntag. Und trotz seiner mit 69 schlechtesten Runde gelang ihm noch den Sprung ins Stechen, dort setzte er sich gegen den auf der Schlussrunde groß aufspielenden Franzosen Benjamin Hebert durch.

Die Entscheidung fiel erst am dritten Extraloch. Mit 1,034 Millionen Euro sicherte sich der Weltranglisten-83. den größten Siegerscheck seiner bisherigen Karriere. Für seine zuvor wertvollsten Erfolge bei den Open de France 2015 sowie beim Made in Denmark in Farsö 2019 hatte er mit je 500.000 Euro nur halb so viel Geld bekommen.

Ich hätte gerne schon alles früher entschieden, aber manchmal muss man sich eben durchkämpfen. Ich bin sehr dankbar, wie es dann zu Ende gegangen ist. Es ist sehr toll, hier am Ende eines sehr langen Tages mit der Trophäe zu stehen. Bernd Wiesberger nach seinem Triumph

North Berwick war Wiesbergers zweiter Turniersieg in der laufenden Saison. Zuletzt hatte er bei den Irish Open mit Rang zwei nur knapp einen weiteren Sieg verpasst. Zum Drüberstreuen übernahm Wiesberger auch die Führung in der Saisonwertung "Race to Dubai".