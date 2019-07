Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bernd Wiesberger © Getty Images

Bernd Wiesberger ist derzeit richtig gut in Schuss. Nach seinem Turniersieg vor sechs Wochen beim "Made in Denmark" spielte sich der Burgenländer nun bei den mit sieben Millionen Dollar dotierten Irish Open in Lahinch auf den bärenstarken geteilten zweiten Platz. Die Belohnung. Als einer der drei Besten noch nicht für die British Open (18. bis 21. Juli in Royal Portrush) qualifizierten Spieler in den Top 10 der Irish Open erhielt er einen Startplatz für das prestigeträchtige Major-Turnier.

Blind par 3.



No problem for @BWiesberger. pic.twitter.com/Je3HzkK7rS — The European Tour (@EuropeanTour) 7. Juli 2019

Am Finaltag gelang dem 33-Jährigen nochmals eine 66er-Runde (vier unter Par), mit der insgesamt 266 Schläge auf seiner Scorekarte notieren durfte. Den zweiten Platz musste sich der Österreicher allerdings mit dem schlaggleichen Engländer Andy Sullivan teilen. Den Sieg sicherte sich der Spanier Jon Rahm mit zwei Schlägen Vorsprung auf das Duo.