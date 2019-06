Facebook

Matthias Schwab © APA/dpa/Sven Hoppe

Profigolfer Matthias Schwab hat als geteilter Dritter seinen ersten Sieg auf der European Tour verpasst. Der bei den BMW International Open bei München als Zweiter in die Schlussrunde gegangene Österreicher führte am Sonntag bis zur 13. von 18 Spielbahnen mit bis zu zwei Schlägen Vorsprung, spielte im Finish aber fehlerhaft. Bernd Wiesberger wurde nach einer 65er-Schlussrunde 16.

Der Sieger dieses mit 2 Mio. Euro dotierten Events der European Tour wurde im Stechen ermittelt, dort besiegte Andrea Pavan (ITA) den Engländer Matthew Fitzpatrick. Schwab startete nach seiner starken 65er-Runde vom Moving Day auch am Sonntag mit zwei Birdies auf den ersten drei Bahnen zunächst fulminant, eher er auf den Back-Nine mit zwei Schlagverlusten in Folge auf den Spielahnen 14 und 15 das Momentum verlor.

"Ich spielte heute die ersten neun Löcher mit drei unter Par wieder fehlerfrei. Auf der Zehn verzog ich meinen Drive sehr weit nach rechts und verlor dadurch ein wenig an Selbstvertrauen. So kam es in der Folge zu weiteren Drive- und Puttingfehler. Aber ich bin mit dem geteilten dritten Platz bei diesem großen Turnier zufrieden, habe viel gelernt und kann weiterhin gut auf diesem Ergebnis aufbauen. Hätte jemand mich vor dem Turnier gefragt ob ich einen dritten Platz nehmen würde, ich hätte gesagt: in jedem Fall", sagte Schwab.

Beste Runde des Tages von Wiesberger

71 Schläge bedeuteten letztlich ein Gesamtscore von 13 unter Par für Schwab und zwei Schläge Rückstand auf die Führenden. Seine erste Top-Drei-Platzierung auf der European Tour sowie das Preisgeld von 125.200 Euro musste sich der Steirer mit sechs anderen Spielern teilen. Dafür zeigte Wiesberger am Schlusstag im GC München Eichenried seine Zuckerseite und glänzte seinerseits mit einer 65 und damit der besten Runde des Tages.