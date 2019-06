Golf-Profi Gary Woodland hat mit einem Sieg bei den US Open den ersten Major-Titel seiner Karriere errungen.

Gary Woodland hat seinen ersten Major-Titel errungen © AP

Der 35-jährige US-Amerikaner Gary Woodland spielte am Sonntag (Ortszeit) eine 69er-Runde auf dem Par-71-Kurs im kalifornischen Pebble Beach und sicherte sich mit insgesamt 271 Schlägen den Sieg beim dritten Major-Turnier des Jahres. Für den Triumph gab es ein Preisgeld von 2,25 Millionen Dollar.

Auf dem zweiten Platz landete Brooks Koepka, der in den vergangenen beiden Jahren jeweils den US-Open-Titel gewonnen hatte. Der 29-Jährige beendete die 119. US Open mit 274 Schlägen. Platz drei ging an ein Quartett aus Xander Schauffele und Chez Reavie (beide USA), Jon Rahm (Spanien) und Justin Rose (England), die alle auf jeweils 277 Schläge nach vier gespielten Runden kam. Tiger Woods wurde geteilter 21.

Für die Österreicher lief es unterschiedlich: Sepp Straka (283 Schläge) kann mit dem geteilten 28. Platz zufrieden sein, Bernd Wiesberger landete mit 294 Strokes nur auf dem 76. Rang.