Alkohol & Depressionen Golf-Profi steigt freiwillig aus Tour aus

Der vierfache Turniersieger Chris Kirk ging mit seinen Problemen an die Öffentlichkeit und will sich diesen nun stellen.

Chris Kirk © APA/EPA/TANNEN MAURY

Der amerikanische Golfprofi Chris Kirk hat sich wegen Alkoholmissbrauchs und Depressionen von der PGA-Tour zurückgezogen. Der viermalige Sieger auf der US-Tour und mittlerweile 188. der Weltrangliste teilte auf Twitter mit, dass er zuerst versucht habe, die Probleme alleine in den Griff zu bekommen.

"Aber nach mehreren Rückfällen ist mir klar geworden, dass ich das nicht alleine beheben kann", schrieb der 34-jährige Kirk, der seinen bis dato letzten Turniererfolg vor vier Jahren gefeiert hat. Kirk hatte erst kürzlich zusammen mit dem Österreicher Sepp Straka am als Teambewerb ausgetragenen PGA-Turnier in New Orleans teilgenommen.

"Ich werde mich auf unbestimmte Zeit von der PGA-Tour verabschieden, um mich mit diesen Problemen zu befassen", sagte Kirk. "Ich weiß nicht, wann ich zurückkommen werde, aber jetzt muss ich mich voll darauf konzentrieren, der Mann zu sein, den meine Familie verdient." PGA-Tour-Chef Jay Monahan zollte Kirks Entscheidung Respekt. "Es braucht viel Mut, um öffentlich über Themen wie psychische Gesundheit und Drogenmissbrauch zu sprechen." Die gesamte PGA-Tour-Familie stehe hinter Chris Kirk.