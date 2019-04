Facebook

Tiger Woods © AP

uperstar Tiger Woods hat weiterhin Chancen auf seinen fünften Triumph beim Masters im Augusta National Golf Club. Der 43-Jährige aus den USA lag vor der Finalrunde mit insgesamt 205 Schlägen gemeinsam mit seinem Landsmann Tony Finau auf dem zweiten Rang, nur zwei Schläge hinter dem Führenden Francesco Molinari aus Italien. Für Woods wäre es der 15. Sieg bei einem Major-Turnier in seiner Karriere.

Der Publikumsliebling spielte am Samstag (Ortszeit) eine starke 67er-Runde auf dem Par-72-Kurs. Tiger Woods dürfte es aber nicht leicht haben, Molinari im Finish zu überholen und sich danach zum fünften Mal in das Grüne Jackett des Masters-Champions einkleiden zu lassen.

Keine Golfnation

Italien ist keine Golfnation, jedenfalls keine klassische. Dennoch kommt aus dem Stiefel einer der derzeit weltbesten Golfer. Der 36-jährige Turiner Francesco Molinari gewann im Juli 2018 beim British Open im schottischen Carnoustie als erster Italiener ein Turnier auf Grand-Slam-Stufe. Auch seither gelangen ihm verschiedene Spitzenergebnisse. So siegte er Anfang März dieses Jahres auf dem amerikanischen Circuit in Orlando. In der Weltrangliste verbesserte er sich an die 7. Stelle.

Tiger Woods' 14 Siege an großen Turnieren weisen eine Gemeinsamkeit auf. Der Ausnahmegolfer lag jedes Mal vor der letzten Runde allein oder ex aequo an der Spitze. Bei keinem Triumph - den letzten errang er im Juni 2008 am US Open - musste er auf den letzten 18 Löchern Schläge gutmachen. Diese statistische Tatsache spricht vor dem letzten Umgang des 83. US Masters gegen den 43-jährigen Amerikaner. Andererseits zeigt sich Tiger Woods im Augusta National Golf Club in einer überragenden Form, wie er sie auch vor seinen schlechten Jahren - von 2014 bis Ende 2017 war er die meiste Zeit verletzt - nicht oft ausgespielt hat.

Startzeiten nach vorne verlegt

Wegen eines drohenden Unwetters über der Anlage im US-Bundesstaat Georgia entschlossen sich die Veranstalter bereits am Samstag, die Startzeiten für die Finalrunde am heutigen Sonntag deutlich nach vorne zu verlegen. Die drei Führenden werden nun gemeinsam um 9.20 Uhr Ortszeit (15.20 Uhr MESZ) starten, so dass der Masters-Champion bereits gegen 15.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) das grüne Sieger-Jackett überreicht bekommen könnte.