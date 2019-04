Heute startet in Augusta das exklusivste Golfturnier des Jahres. Nicht nur die Spieler, auch die Zuschauer müssen sich an eine ganz spezielle Etikette halten.

83. Masters in Augusta

Adam Long auf einer Trainingsrunde in Augusta © AP

Die schlechte Nachricht vor dem ersten Abschlag: Auf den penibel gestutzten Greens von Augusta hält man heuer vergebens nach einem österreichischen Pro Ausschau. Hatte Bernd Wiesberger zuletzt vier Mal in Folge beim bedeutendsten Turnier des Jahres aufgeteet, so sucht der Burgenländer nach einer Handgelenksoperation derzeit nach seiner Form und in weiterer Folge zu oft nach seinem Ball.

