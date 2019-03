Bernd Wiesberger und Matthias Schwab sind bei den Oman Open in Maskat vom Pech verfolgt und einem Sandsturm verweht worden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bernd Wiesberger scheiterte am Cut © APA/AFP/OLI SCARFF

Bernd Wiesberger und Matthias Schwab missriet die wetterbedingt auf Samstag verschobene zweite Runde bei anhaltendem Wind mit 80 bzw. 82 Schlägen. Damit hatte weder Wiesberger (+8/Platz 95) noch Schwab (+12/124.) eine Chance auf den bei +4 liegenden Cut.

Pech hatten die beiden Österreicher deshalb, weil sie am Samstagvormittag im Al Mouj Golf deutlich schwierigere Konditionen vorfanden als jene Spieler, die am Freitagvormittag unterwegs gewesen waren. "Das war leider kein zufriedenstellendes Ergebnis heute", sagte Schwab. "Stürmischer und böiger Wind erschwerte das Spiel und es passierten mir auch zu viele Fehler. Trotzdem fühle ich mich gut für nächste Woche in Katar", ergänzte der Steirer.

Wiesberger wiederum musste nach seiner Handgelenks-OP samt langer Spielpause erneut einen Rückschlag hinnehmen. Bei den sieben Turnieren seit seiner Rückkehr auf die European Tour hat er nur zwei Mal - als 42. bzw. 51. - den Cut geschafft. Das Gute ist, dass ihm sein Handgelenk keine Probleme mehr bereitet. Gute Ergebnisse seien deshalb nur eine Frage der Zeit, hatte Wiesberger vor dem Oman-Turnier gemeint. Aber auch zugegeben, dass eine Phase von sieben Monaten ohne Turnier um einiges schwieriger zu verdauen gewesen wäre als gedacht. Auch Wiesberger spielt kommende Woche in Doha.

Mehr zum Thema Golf Straka verpasste hauchdünn den Cut in Florida