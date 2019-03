Profigolfer Sepp Straka hat den Cut beim PGA-Turnier in Palm Beach Gardens in Florida knapp verpasst.

Sepp Straka © AP

Der Wiener Sepp Straka ließ seiner 73er-Auftaktrunde am Freitag (Ortszeit) eine 70 folgen. Das war am Ende als geteilter 84. mit 3 über Par um einen Schlag zu viel, um bei der mit 6,8 Mio. Dollar dotierten "Honda Classic" auch am Wochenende noch dabei sein zu können.