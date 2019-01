Bernd Wiesberger und Matthias Schwab schafften beim 7-Millionen-Euro-Turnier in Abu Dhabi souverän den Cut.

Bernd Wiesberger im Sonnenaufgang von Abu Dhabi © AP

Der Einstieg in das neue Jahr ist für die zwei österreichischen Golf-Asse vorerst nach Wunsch verlaufen. Bernd Wiesberger und Matthias Schwab schafften beim mit 7 Millionen Dollar dotierten European-Tour-Turnier in Abu Dhabi als jeweils geteilte 23. sicher den Sprung in die zweite Hälfte. Beide halten nach zwei Runden bei sechs unter Par.

Wiesberger, dessen Comeback nach langer Verletzungspause im Dezember noch etwas verhalten ausgefallen war, präsentierte sich am zweiten Tag fehlerfrei und ließ bei vier Birdies kein einziges Bogey zu. Schwab musste bei fünf Birdies lediglich einen Schlagverlust in Kauf nehmen.

In Führung liegt der Ire Shane Lowry (12 unter Par), einen Schlag dahinter folgen die Südafrikaner Louis Oosthuizen und Richard Sterne. Die Topstars bei diesem ersten von acht zur Rolex-Serie zählenden hochdotierten Veranstaltungen sind die beiden Amerikaner Brooks Koepka (13./7 uner Par) und Dustin Johnson (45./4 unter Par), die in der Weltrangliste auf den Plätzen zwei und drei liegen.