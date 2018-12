Facebook

Tiger Woods © (c) AP (Dante Carrer)

Es sei ein unglaubliches Jahr gewesen, sagte Golf-Superstar Tiger Woods nach seiner letzten Runde bei der Hero World Challenge auf den Bahamas. "Ich bin so dankbar, dass sich alles so positiv für mich entwickelt hat."

Dass er als Veranstalter des Einladungsturniers nur Vorletzter geworden war, tat nichts zur Sache. Schließlich hatte der 42-jährige US-Amerikaner heuer nach fünf Jahren wieder ein Turnier gewonnen und bei PGA Championship (2.) sowie British Open (6.) Major-Spitzenplätze erreicht. In der Weltrangliste sprang er von der 656. an die 14. Stelle.

"Die Sehnsucht hat sich nicht verändert. Nur der Körper will manchmal nicht mitziehen mit dem, was der Geist will", erklärte der 14-fache Gewinner von Major-Turnieren.