Golfprofi Bernd Wiesberger will nach siebenmonatiger Zwangspause wegen einer Sehnenverletzung im linken Unterarm Ende November ins Turniergeschehen zurückkehren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bernd Wiesberger © GEPA pictures

Golfprofi Bernd Wiesberger will nach siebenmonatiger Zwangspause wegen einer Sehnenverletzung im linken Unterarm Ende November ins Turniergeschehen zurückkehren. Er habe für die ersten Bewerbe 2019 genannt, erklärte der Burgenländer am Rande des Wiener Tennisturniers in einem ORF-TV-Interview. "Ich beginne Ende November, wenn nichts dazwischenkommt, mit der neuen European-Tour-Turnierserie."

Wiesberger hatte sich Anfang Mai verletzt und darf nach einer Mitte Juli durchgeführten Operation "seit ein paar Wochen" wieder voll trainieren. Seine Leistungen würden jeden Tag besser, er habe zuletzt im Training sehr gut gearbeitet, betonte Wiesberger.