Matthias Schwab © GEPA pictures

Matthias Schwab war am Schlusstag des mit 3,4 Millionen Euro dotierten British Masters der Golf-Profis in der südenglischen Grafschaft Surrey nach drei Birdies Richtung Top Ten unterwegs, fiel aber mit drei Bogeys auf den Löchern 14 bis 16 wieder auf Par (288 Schläge) zurück und landete schließlich auf dem geteilten 22. Rang.

Der Steirer kassierte dafür 35.630 Euro und verbesserte sich im Race-to-Dubai-Ranking auf den 75. Platz. Die besten 60 qualifizieren sich für das Tour-Finale. Ab Donnerstag ist Schwab beim 2-Millionen-Euro-Turnier im andalusischen Sotogrande im Einsatz.

Der Sieg beim zur European Tour zählenden Turnier ging an den Engländer Eddie Pepperell (279 Schläge) der nach seinem Hole in One am Donnerstag mit einem spektakulären zweiten Schlag an einem Par-4-Loch den Ball direkt zum Eagle versenkte, wie hier zu sehen:

Wow Eddie Pepperell!!! pic.twitter.com/RjdPJxzLvy — The European Tour (@EuropeanTour) 14. Oktober 2018

Zweiter wurde der Schwede Alexander Björk (281), gefolgt vom Australier Lucas Herbert und dem Engländer Jordan Smith (je 283).