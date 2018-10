Facebook

Matthias Schwab © APA/EXPA/JFK

Der Steirer liegt beim 5-Millionen-Dollar-Turnier nach einer 71er-Runde von eins unter Par in Kingsbarns vor dem Schlusstag auf dem geteilten siebenten Rang. Mit insgesamt 207 Schlägen fehlen dem 23-Jährigen fünf auf Spitzenreiter und Titelverteidiger Tyrrell Hatton.

Der Engländer führt einen Schlag vor Marcus Fraser (203) sowie Stephen Gallacher und Tommy Fleetwood (je 205). Schwab war nach vier Birdies und drei Bogeys bei guten Bedingungen nicht ganz zufrieden. "Es wäre heute nicht schwer gewesen, gut zu spielen und tief zu scoren. Das Wetter war für Schottland super, Sonne und wenig Wind, der Platz in sehr gutem Zustand. Die vier Birdies auf den zweiten neun Löchern entschädigten einigermaßen", meinte der Rohrmooser.

Am Sonntag geht es für Matthias Schwab auf dem Old Course von St. Andrews um seinen vierten Top-Ten-Platz der Saison auf der Europa-Tour. An dem Turnier nehmen auch die Schauspielstars Hugh Grant und Bill Murray teil.