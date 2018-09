Ryder Cup Europa holt sich den Cup zurück: Triumph über die USA

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ian Poulter © AP

Es ist fix: Das Team Europa hat sich in Paris den Sieg im 42. Golf Ryder Cup gesichert. Mit dem Sieg von Francesco Molinari am Sonntag über Phil Mickelson holte sich das Team Europa Punkt Nummer 14,5 und konn damit von den USA nicht mehr eingeholt werden. Letztlich wurde es auch vom Ergebnis her ein wahrer und deutlicher Triumph Europas - 17,5:10,5 hieß es am Ende.

Das Team der US-Amerikaner von Kapitän Jim Furyk hatte am Sonntag noch versucht, den Vier-Punkte-Rückstand, den sich die Europäer in den Vierern am Freitag und Samstag herausgespielt hatten, zu drehen. Und tatsächlich gingen die ersten Punkte an die Amerikaner: Justin Thomas schlug Rory McIllroy 1 auf, Webb Simpson besiegte Justin Rose 3&2, auch Tony Finau bezwang Tommy Fleetwood schnell mit 6&4.

Aber Paul Casey holte gegen Brooks Koepka den ersten halben Punkt, Thorbjörn Olesen machte mit Jordan Spieth beim 5&4 kurzen Prozess. Und damit schlug das Pendel immer mehr in Richtung Europa aus. Als Jon Rahm Tiger Woods (der damit ohne einen einzigen Punkt blieb) mit 2&1 bezwang, war der Sieg ganz nah - perfekt machte ihn eben der Triumph von Francesco Molinari, der damit unglaubliche fünf Punkte (!) zu Europas Triumph beisteuerte. Dieses Kunststück hatte es das bisher letzte Mal 1979 gegeben.

#TEAMEUROPE HAVE WON THE RYDER CUP BACK!!!!! pic.twitter.com/7Pgo7CrxFp — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) 30. September 2018

Und dann gab es noch einen Rekord: Weil Sergio Garcia auch seinen Trauzeugen Rickie Fowler besiegte, hält der Spanier nun bei 25,5 Punkten und ist damit der erfolgreichste Spieler aller Zeiten bei dem kontinentalen Vergleichskampf. Die letzte Partie von Alex Noren gegen Bryson DeChambeau ging über die volle Distanz, Noren machte mit einem Monsterputt auch hier den Punkt. Und damit machten die Europäer sieben Punkte in den Einzeln und auch hier mehr als das vor dem Cup favorisierte Team USA.

"Ich bin noch stolzer als am Donnerstagabend. Es war einfach unglaublich, was die Jungs gemacht haben, wie sie ihren Job erledigt haben. Sie waren fokussiert, ich hatte eine leichte Aufgabe", meinte Kapitän Thomas Björn.