Sergio Garcia jubelt über den nächsten Punkt für Europa © AP

Es ist nahezu unglaublich: Das Team Europa gibt beim 42. Ryder Cup gegen das Team USA in Paris nach wie vor ganz klar die Marschroute vor. Nach den sensationellen vier Siegen am Freitagnachmittag in den vier Foursomes schlug die Mannschaft von Kapitän Thomas Björn auch am Samstagvormittag zu - und wie: Abermals gingen die ersten drei Partien an die Europäer, es gab in den vier Vierern nur eine Niederlage. Und das heißt: Europa geht mit einer 8:5-Führung in die vier "Foursomes" am Nachmittag, bei denen wieder jedes Team abwechselnd denselben Ball spielt. Für den Sieg braucht Europa 14,5 Punkte, Titelverteidiger USA reichen 14 Zähler.

Klar war aber schon am Vormittag: Das Ryder-Cup-Fieber hat die Europäer voll erfasst. Am besten sichtbar war das schon der ersten Paarung des Tages: Sergio Garcia (ESP)/Rory McIlroy (NIR) starteten gegen Tony Finau/Brooks Koepka fulminant, lagen schon vier Löcher in Front, mussten am Ende aber noch zittern - ehe "Veteran" Garcia einen Monsterputt auf dem 17. Loch zum Sieg machte. 2&1 hieß damit das Endergebnis.

"Mein Putt am Ende war einfach nur fabelhaft", meinte Sergio Garcia, "aber wir haben den ganzen Punkt gut gespielt." Dabei gestand McIlroy, dass das Zittern gekommen war: "Wenn du mit vier Lächern Vorpsrung auf die 15 gehst und dann auf der 17 nur noch ein Loch vorne bist, dann ist das nicht das, was du willst. Aber wir haben es gemacht, obwohl sie uns attackiert haben!" Nur kurz darauf machten Paul Casey/Tyrell Hatton (beide ENG) gegen Dustin Johnson/Rickie Fowler mit einem 3&2 den nächsten Punkt perfekt.

Schließlich war es das neue europäische "Traum-Duo" Francesco Molinari (ITA)/Tommy Fleetwood (ENG), das gegen Tiger Woods/Patrick Reed den dritten Punkt an diesem Vormittag und den siebenten in Sere fixierte - und das mit einem 4&3 für die Europäer auch noch deutlich. Es war der dritte Punkt des Duos beim dritten Einsatz und der zweite Sieg über die Paarung Woods/Reed. Mehr als sieben Punkte in Serie hat das europäische Team im Ryder Cup noch nie gemacht - und auch das nur ein einziges Mal, nämlich 1987.

Den vielleicht spannendsten Kampf lieferten sich Ian Poulter (ENG)/Jon Rahm (ESP) gegen Justin Thomas und Jordan Spieth. Das Spiel wogte hin und her, war immer offen - es war ein hochklassiges Duell, in dem viele gute Schläge und Putts mit mindestens ebenso gute des jeweils anderen Teams gekontert wurden. Am Ende machten die USA doch noch den so wichtigen Punkt, siegten mit 2&1 ein Erfolg, der sie wieder ein wenig aufrichten sollte.