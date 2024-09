Man mag es nicht glauben, doch Golf zählt zu den komplexesten Sportarten, die es gibt. Bei jedem Golfschwung müssen bis zu 180 Muskeln zusammenspielen, bei Runden, die bis zu fünf Stunden dauern und dazu auch bis zu 20.000 Schritte an Bewegung fordern, geht es irgendwann auch darum, dem Körper die richtigen Dinge zuzuführen, um die Konzentration, die Energie und auch die Fitness zu halten. Denn speziell im Profi-Golf gilt: Jeder schlechte Schlag kann einer zu viel sein. Umso besser, dass es jetzt aus Graz eine „Weltneuheit“ gibt, die aber nicht nur der Spitze im Sport hilft, sondern für Golfer jeder Leistungsstufe gedacht ist: „Hi1“ heißt die Produktlinie, die das Grazer Institut Allergosan zusammen mit der Murhof-Gruppe und dem Grazer Golf-Profi Lukas Nemecz entwickelte und nicht weniger heißt, als: „Hole in One“ - den Ball mit einem Schlag einzulochen, der große Traum auf jedem Golfplatz.

Die Serie besteht aus vier unterschiedlichen Produkten, entwickelt von der siebenfachen Triathlon-Staatsmeisterin Simone Kumhofer. Die Sportwissenschaftlerin (die zudem sieben Studien absolviert hat) sah vier Gebiete, in denen man künftig mit den „Hi1“-Produkten proaktiv an Besserung arbeiten kann: Energiebereitstellung mit Kapseln als Aufbau, einem „Brain Boost“ zur Steigerung der Konzentrationsfähigkeit, „Mobility“, mit Stoffen, die die Muskulatur sowie den Band- und Gelenksapparat unterstützen und auch antientzündliche Wirkung haben und „Regeneration“, die mittels eines Drinks geschieht, der auch während der Runde noch einen Energieschub gibt. „All das ist auch innovativ in der Zusammenstellung, so etwas gibt es im Golfsport bisher noch nicht“, sagt Kumhofer.

Nemecz hat die Produkte entwickelt und auch schon im Einsatz und ist sich sicher: „Der Effekt ist spürbar, ich habe zuletzt eine Steigerung meiner Leistung gesehen, da spielt sicherlich auch diese Produktreihe eine Rolle, weil es gelingt, bis zum Ende der Runde Topleistungen zu bringen.“ Vertrieben wird das Produkt vorerst mit der Murhof-Gruppe bzw. in deren Golf-Shops und online. „Wir arbeiten in allen Kooperationen mit den Besten zusammen und freuen uns, dass nun ein weiteres Topunternehmen dazugekommen ist, mit dem wir unseren Anspruch, uns als Komplettanbieter zu sehen, weiterführen können“, meinte Murhof-CEO Johannes Goess-Saurau. Und Anita Frauwallner, CEO des Instituts Allergosan, unterstreicht: „Wir haben sehr viel Know-how in dieses Produkt gesteckt. Und es ist auch als Golfer wichtig, alles besser aus sich herauszukriegen, was du brauchst. Wir wollen jetzt einmal abtesten, ob die Nachfrage nach so einem Produkt auch gegeben ist.“ Übrigens: Nicht nur Golfer profitieren von diesen Produkten; denn natürlich sind sie auch in vielen anderen Sportarten hilfreich, um die eigene Leistungsfähigkeit zu steigern bzw. während des Spiels zu erhalten.